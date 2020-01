Lascia il penultimo campione del mondo ancora in attività: De Rossi dice addio

E’ davvero finita. Daniele De Rossi dà l’addio al calcio. Il connazionale lascia il Boca dopo solo 6 mesi. A 36 anni per l’ex bandiera della Roma arriva il momento di appendere gli scarpini al chiodo. Adesso è davvero finita.

Per De Rossi però non si tratta di un addio al club di Buenos Aires, bensì al calcio giocato vero e proprio. Infatti Daniele De Rossi ha scelto infatti, a 36 anni, di smettere la sua lunga avventura da professionista. Il calciatore lascia così il Boca dopo un’esperienza di 6 mesi nonostante il rinnovo del contratto arrivato a fine novembre 2019. Oggi però la scelta di dire addio e appendere gli scarpini al chiodo.

Lascia così una bandiera del calcio italiano, con 459 presenza in Serie A con la Roma e soprattutto 622 presenza complessive da professionista in carriera in tutte le competizioni. Da aggiungere a questo, anche le 117 presenza in nazionale, tra cui l’indimenticabile avventura al mondiale di Germania 2006 dove li laureò Campione del Mondo. Lascia il penultimo campione del mondo ancora in attività. “Sopravvive” solo Gianluigi Buffon, a oggi secondo portiere della Juventus.