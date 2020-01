Cepagatti. Incendio all’interno degli spazi della Isolbit

Un incendio è divampato negli spazi della Isolbit, una ditta che si occupa di stoccaggio di rifiuti edili. Lo stabilimento è situato in via Pignatelli, a Villanova (Pescara), ma vicino all’area industriale di Chieti Scalo.

Si indaga sulle cause del rogo, non si esclude il dolo. Sul luogo sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Pescara e dei Distaccamenti di Alanno (Pescara) e Pescara Aeroporto.

Non si registrano feriti. I sindaci delle aree coinvolte hanno invitato la popolazione a non aprire le finestre e a non consumare ortaggi.