Viaggio #InLombardia: Regione finanzia 13 progetti con 1 milione

Sono stati pubblicati sul Burl gli esiti del bando regionale ‘Viaggio #inLombardia’. Sono 13 i progetti finanziati, per un contributo regionale complessivo di 1 milione di euro. L’obiettivo della misura è promuovere e sostenere i borghi e, in generale, gli Enti locali lombardi, al fine di valorizzare il potenziale di attrattività turistica della regione, sviluppare prodotti turistici esperienziali e rafforzare i flussi di visitatori sul territorio.

Sostegno concreto ai borghi

“Ancora una volta i Comuni e gli Enti territoriali – dice l’assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni – hanno colto il senso di un bando che sostiene in maniera concreta tanti borghi lombardi nelle loro attività di promozione territoriale. ‘Viaggio #inLombardia’, giunto alla seconda edizione, dimostra di essere uno strumento particolarmente apprezzato dagli Enti locali proprio perché rende i territori i veri protagonisti della loro attrattività”.

Gli interventi previsti

Tra gli interventi oggetto di ‘Viaggio #inLombardia’ figurano la realizzazione di attività di comunicazione (pianificazione media, press e blog tour, attività di ufficio stampa…), azioni b2b (educational sul territorio, partecipazione a fiere o workshop), la declinazione di itinerari tematici esperienziali.

Percorsi e attività

“I progetti presentati, grazie alle risorse regionali, potranno sviluppare percorsi e attività che esalteranno il potenziale turistico di realtà locali che possono offrire davvero tanto ai visitatori, valorizzando elementi fondamentali come l’arte, la cultura, le tradizioni, i paesaggi e gli itinerari enogastronomici – aggiunge l’assessore Magoni -. Il successo del turismo in Lombardia, testimoniato dai recenti dati che parlano di ben 14.271.798 di arrivi e di 35.928.599 di presenze nei primi nove mesi del 2019, con una crescita rispettivamente del 5,8% e del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2018, dipende anche dal grande lavoro di aggregazione svolto dai piccoli borghi, che hanno compreso l’enorme potenziale turistico del territorio”. “Insomma – conclude l’assessore – è un lavoro di squadra importante che permette alla Lombardia di essere vincente”.

I progetti ammessi

Ecco l’elenco dei progetti ammessi, con relativo finanziamento.

Provincia di Bergamo

‘Val Brembana da scoprire’. Enti proponenti: Comunità Montana Valle Brembana, Comuni di Averara, Carona, Cusio, Dossena, Piazza Brembana, Roncobello, Zogno. Totale contributo ammesso: 97.580 euro.

‘Know and taste the local heritage. Viaggi esperienziali nelle terre di confine della Bergamasca’. Enti proponenti: Provincia di Bergamo, Comuni di Brignano Gera d’Adda, Caravaggio, Cavernago, Misano Gera d’Adda, Treviglio, Urgnano. Totale contributo ammesso: 57.598,26 euro.

‘Il Monte Canto: tra natura, fede ed enogastronomia’. Enti proponenti: Comuni di Sotto il Monte Giovanni XXIII, Mapello, Ambivere. Totale contributo ammesso: 67.779,83 euro.

Provincia di Brescia

‘A cielo aperto, la montagna bresciana a 365 gradi!’. Enti proponenti: Bresciatourism, Comune di Ponte di Legno. Totale contributo ammesso: 99.750 euro.

‘Valle Trompia: un ponte verso la città’. Enti proponenti: Comunità Montana di Valle Trompia, Comune di Collebeato. Totale contributo ammesso: 96.907,77 euro.

Provincia di Cremona

‘Innamorarsi di Crema: sulle tracce di Elio e Oliver nei luoghi del film Oscar ‘Call Me By Your Name”. Enti proponenti: Comuni di Crema, Rivolta d’Adda, Moscazzano, Capralba, Pandino, Parco regionale del Serio, Parco regionale dell’Adda Sud. Totale contributo ammesso: 89.460 euro.

Provincia di Lecco

‘Dalla torre viscontea di Fontanedo all’antico borgo fortificato di Carenno Plinio lungo il Sentiero del Viandante: promozione e valorizzazione dei borghi medievali dell’Alto Lario Orientale’. Enti proponenti: Comuni di Colico e Dervio. Totale contributo ammesso: 52.138,34 euro.

Provincia di Lodi

‘Destination Francigena. La riscoperta del territorio sulle orme dei pellegrini’. Enti proponenti: Comuni di Somaglia, Senna Lodigiana, Orio Litta, Guardamiglio, Provincia di Lodi. Totale contributo ammesso: 55.614,23 euro.

Provincia di Mantova

‘Terre di Mantova: cultura da vivere, natura da scoprire’. Enti proponenti: Provincia di Mantova, Consorzio Oltrepò Mantovano, Camera di Commercio di Mantova. Totale contributo ammesso: 70.000 euro.

‘Naturalmente stabili, per natura dinamici’. Enti proponenti: Parco regionale del Mincio, Comuni di Marmirolo, Porto Mantovano, Goito, Roverbella, Volta Mantovana. Totale contributo ammesso: 68.822,58 euro.

Provincia di Milano

‘Santuari e Santi: itinerari tra devozione e cibi della tradizione’. Enti proponenti: Comuni di Mesero, Boffalora sopra Ticino, Marcallo con Casone. Totale contributo ammesso: 75.600 euro.

Provincia di Pavia

‘Terme e terre d’Oltrepò’. Enti proponenti: Comuni di Godiasco Salice Terme e Rivanazzano Terme. Totale contributo ammesso: 74.900 euro.

Provincia di Sondrio

‘Un’emozione fra sapori e saperi, un’esperienza fra cultura e tradizioni, in viaggio dal lago ai monti’. Enti proponenti: Comuni di Verceia, Campodolcino, Chiavenna, Madesimo, Piuro, Comunità Montana della Valchiavenna. Totale contributo ammesso: 93.848,99 euro.