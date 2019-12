Modena. Pneumatici invernali: non in regola 1 veicolo su 10

In città quasi il 10% dei veicoli è risultato non in regola con la norma che prevede l’utilizzo di gomme invernali o catene a bordo durante il periodo invernale. Su 140 veicoli controllati, 13 sono stati infatti sanzionati perché non in possesso della dotazione che consente di affrontare la strada anche in presenza di neve e ghiaccio (ulteriori 38 sanzioni hanno invece riguardato altre violazioni del Codice della Strada).

È quanto emerge dai risultati della campagna per la sicurezza stradale effettuata nel periodo dal 9 al 17 dicembre dalla Polizia locale di Modena con controlli sui veicoli per verificare, in particolare, l’utilizzo di gomme invernali o catene a bordo compatibili con gli pneumatici installati sul veicolo, come prevede un’ordinanza del Comune di Modena, secondo quanto stabilito dalla direttiva del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

L’obbligo entra in vigore il 15 novembre e nei giorni in cui si sono svolti i controlli, preventivamente programmati e annunciati attraverso mezzi di comunicazione e canali social utilizzati dalla Polizia Locale, il territorio comunale è stato interessato da una precipitazione nevosa che ha creato disagi al traffico dovuti anche alla circolazione sulle strade di veicoli, e in particolare di mezzi pesanti, sprovvisti di pneumatici invernali o catene. Tre i mezzi pesanti sanzionati per questo motivo solo nella giornata del 13 dicembre mentre nevicava.

L’obbligo, dettato da ragioni di sicurezza stradale, sussiste anche se non vi sono precipitazioni nevose. E’ valido per tutti i veicoli a motore, esclusi ciclomotori a due ruote e motocicli che possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada o di fenomeni nevosi in atto.