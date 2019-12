Rodriguez al Watford e Suso al Siviglia: il Milan vende

Il mercato di gennaio per il Milan è iniziato con l’arrivo di Ibrahimovic. La crisi milanista di questa stagione impone cambiamenti sia in entrata, sia in uscita.

Dall’estero parlano di Rodriguez al Watford e Suso al Siviglia. Tuttavia al Milan le trattative non risultano. È vero che agli inglesi Rodriguez interessa, ma solo in prestito, mentre i rossoneri pensano unicamente a una cessione.

Stesso discorso per Suso, che ha una clausola da 40 milioni: vendere e non prestare. Allo stato attuale l’interessamento dei club per i due rossoneri è una discreta base di partenza, ma per la chiusura la strada è ancora lunga.