Firenze. Erp: via libera a manutenzione straordinaria per 623 alloggi

Via libera da parte della Regione Toscana al programma di riutilizzo dei proventi derivanti dalla gestione e dalla cessione delle case di edilizia residenziale pubblica portati avanti dal Lode di Firenze nel 2018. Con 3.383.140 euro saranno effettuati interventi di manutenzione straordinaria in 623 alloggi distribuiti nell’area fiorentina.

La delibera che autorizza gli interventi è stata approvata dalla Giunta regionale nel corso della sua ultima seduta, su proposta dell’assessore regionale alla casa Vincenzo Ceccarelli, che ha ricordato il grande impegno della Toscana nel rilancio delle politiche per il diritto alla casa.

“Nel corso dell’ultima legislatura – ha detto – la Toscana ha investito oltre 250 milioni di euro in favore delle politiche sulla casa. Abbiamo destinato a questo settore ben più di quanto promesso. Solo nel triennio 2017-19 abbiamo dato oltre 110 milioni di euro per la costruzione di nuovi alloggi di edilizia residenziale pubblica, cifra cui si aggiungono numerosi altri tipi di intervento e di sostegno. Resta comunque il problema delle tempistiche necessarie per progetti e realizzazioni e quello della manutenzione ordinaria e straordinaria. Per affrontare questi temi stiamo sperimentando nuove formule, come il ‘bando per l’invenduto’ che dà la possibilità ai comuni di acquistare e destinare ad alloggi popolari gli appartamenti rimasti invenduti sul mercato, oppure l’assegnazione di fondi specificamente destinati alla ristrutturazione di alloggi di risulta, che così potranno velocemente essere riassegnati. Per quest’ultimo intervento la Toscana già dal 2020 destinerà circa 10 milioni all’anno”.

I circa 3,4 milioni del Lode fiorentino saranno utilizzati per:

– Comune di Bagno a Ripoli: manutenzione in 56 alloggi tra via P.Nenni n3-11 a Ponte ad Ema e via E.de Nicola n.3/30 e 3/18, risorse per 475.704 euro;

– Comune di Barberino Tavernelle Val d’Elsa: manutenzione in un alloggio in via Piana n.8, risorse per 14.153 euro;

– Comune di Borgo San Lorenzo: manutenzione in 12 alloggi in località Ronta in via Pieri Stella n.1-5, risorse per 69.403 euro;

– Comune di Calenzano: manutenzione in un alloggio in via Il Pino, risorse per 2.975 euro;

– Comune di Campi Bisenzio: manutenzione in 25 alloggi in San Donnino, via Oberdan n.30, risorse per 63.581 euro;

– Comune di Dicomano: manutenzione in 8 alloggi in piazza Matteotti, risorse per 9.790;

– Comune di Fiesole: manutenzione in 22 alloggi in località Girone, via delle Viacce, risorse per 37.570 euro;

– Comune di Firenze: manutenzione in 53 alloggi di via Marangoni n.10/1-5 (risorse per 500.000 euro) e in 48 alloggi di via del Cimento n.14/1-3 (risorse per 995.655 euro);

– Comune di Firenzuola: manutenzione in 24 alloggi di via Verdi n.2-4-6-8, risorse per 11.263 euro;

– Comune di Greve in Chianti: manutenzione in 40 alloggi tra via Allende n.33-35 41, località Passo dei Pecorai via Dalla Chiesa n.8-12 e località Strada via Togliatti n.5-7, risorse per 41.741 euro;

– Comune di Impruneta: manutenzione in 5 alloggi in località Falciani lungo la via Chiantigiana per il Ferrone n.25-25/a-e, risorse per 62.010 euro;

– Comune di Incisa e Figline Valdarno: manutenzione in 2 alloggi in via della Resistenza n.83, risorse per 22.811 euro;

– Comune di Lastra a Signa: manutenzione in 6 alloggi in località Malmantile via delle Mimose n.11, risorse per 124.516 euro;

– Comune di Pelago: manutenzione in 4 alloggi in località Borselli via Casentinese n.180, risorse per 30.332 euro;

– Comune di Pontassieve: manutenzione in 36 alloggi in località Molino del Piano via di Rimaggio n.36-46, risorse per 117.835 euro;

– Comune di Rignano sull’Arno: manutenzione in 6 alloggi in via Togliatti n.6, risorse per 27.742 euro;

– Comune di San Casciano in Val di Pesa: manutenzione in 12 alloggi in località Montopolo via della Libertà n.25-27, risorse per 32.025 euro;

– Comune di San Godenzo: manutenzione in 6 alloggi in via Camporenzi n.1, risorse per 6.050;

– Comune di Scandicci: manutenzione in 64 alloggi tra via Garibaldi n.2 , via Pisana n.319 in località Casellina, via del Pantano n.67/a-h, risorse per 354.813 euro;

– Comune di Scarperia San Piero: manutenzione in 10 alloggi in via dei Medici n.10 (Villa Adami), risorse per 42.475 euro;

– Comune di Sesto Fiorentino: manutenzione in 94 alloggi in via Moravia n.58-60 (risorse per 200.000 euro) e in 78 alloggi di viale Ariosto n.25-49 (risorse per 191.121 euro);

– Comune di Signa: manutenzione in 12 alloggi di via Kolbe n-9,10,14, risorse per 21.564 euro.