Bolzano. Servizio strade: acquistati 5 automezzi più moderni ed efficienti

Sono stati già forniti al Servizio strade e pronti all’utilizzo quattro nuovi automezzi. “Dopo il maltempo di novembre abbiamo deciso di accelerare l’acquisto dei nuovi automezzi per il Servizio strade. In quell’occasione si è evidenziata l’importanza di poter contare su dotazioni moderne ed affidabili, per poter intervenire in maniera rapida ed efficace” afferma l’assessore provinciale alal mobilità, Daniel Alfreider, che, assieme al direttore della Ripartizione, Philipp Sicher, ha consegnato ufficialmente agli operatori i nuovi automezzi presso la sede di Bolzano Sud.

Si tratta di quattro automezzi per caricare i silos e per la pulizia delle strade particolarmente preziosi per il Servizio strade durante i mesi invernali. Sono stati acquistati complessivamente 5 di questi veicoli per il Servizio strade della Val Venosta, del Burgraviato, della Bassa Atesina, del Salto/Sciliar e della Val d’Isarco. Il costo complessivo ammonta a 326.962 euro.

“Il parco macchine nei prossimi mesi ed anni verrà progressivamente modernizzato affinché le nostre strade anche in futuro possano avere una manutenzione ottimale e quindi garantire gli attuali standard di sicurezza” afferma Alfreider. Progressivamente si provvederà quindi alla sostituzione di 49 automezzi al posto dei quali verranno impiegati veicoli più moderni e con minori emissioni.