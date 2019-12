Milano, Clinica De Marchi: con la forza dei Supereroi e l’energia della sua voce, Giorgio Vanni accende il Natale dei piccoli pazienti

“Non è la prima volta che incontro ragazzi impossibilitati a trascorrere momenti gioiosi, a intrattenersi in modo sereno con i propri amici, magari a partecipare ad un concerto. Sono cose che diamo per scontate, ma che per molti non lo sono affatto. Ogni volta che si crea l’occasione di questi incontri l’emozione mi assale, ma poi basta vedere che le mie canzoni suscitano un sorriso, poi un altro e un altro ancora fino a sfociare in un momento di spensieratezza collettiva… e tutto diventa facile. Sono momenti di grande empatia, occasioni uniche, veri e propri regali a cui non voglio rinunciare”.

A parlare è Giorgio Vanni, re delle sigle dei cartoni animati che, per questo Natale, si è fatto un regalo davvero speciale. Approfittando di una pausa tra una puntata e l’altra di “All Together Now” – il programma di Canale 5 che lo vede ogni giovedì sera tra i giudici del celebre ‘muro’, ha scelto di trascorrere un pomeriggio insieme ai piccoli pazienti dell’ospedale “De Marchi” di Milano.

Vitalità inesauribile, grande cuore, voce unica. Giorgio Vanni, a sorpresa ha raggiunto la Clinica pediatrica di via della Commenda 9, lasciando a bocca aperta i bambini. Li ha coinvolti insieme ai genitori, i medici, gli infermieri e i volontari della struttura che li ospita, accompagnandoli in un viaggio fantastico tra le storie e i protagonisti delle serie più amate della tv: da Pokemon a Dragon Ball, da Goldrake a Lupin, cantando per loro e con loro le sigle dei cartoni e vivacizzando il pomeriggio con la passione e l’energia positiva che lo caratterizzano.

Qui il “Capitano” (così lo chiamano i suoi fan), ha trovato una nuova “ciurma” davvero unica, composta dai piccoli e grandi supereroi che ogni giorno combattono con impegno e forza straordinari la loro battaglia.

I piccoli, che hanno partecipato all’evento-sorpresa, sono ospiti della Clinica a causa di patologie che impediscono loro di vivere vicini alle proprie famiglie, spesso anche nelle occasioni più sentite, come il Natale. Per questo, la Fondazione G. e D. De Marchi, Lotta contro le emopatie e i tumori dell’infanzia (Onlus), invita i beniamini dei bimbi a trascorrere insieme momenti preziosi e indimenticabili come questo.

Quarant’anni fa, un gruppo di genitori e medici, ha sentito l’esigenza di fare di più per i propri bambini colpiti da gravi malattie croniche, dando vita a un programma di ‘assistenza globale’ presso la Clinica Pediatrica De Marchi del Policlinico di Milano.

Da allora, la Fondazione De Marchi, è impegnata nel miglioramento delle strutture, nell’acquisto e rinnovo di attrezzature (che rendono più precise e più rapide le diagnosi e più efficaci le cure), nel promuovere la ricerca e garantire borse di studio di specializzazione e nell’impiego di medici, operatori sanitari, assistenti sociali, animatrici, psicologi e arte-terapisti. Un impegno che si traduce anche nel garantire vacanze assistite ai piccoli pazienti, sostenere le famiglie bisognose con aiuti economici e formare e coordinare i volontari che operano nei reparti della Clinica Pediatrica.