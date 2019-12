Scuola Infanzia Capitolina a.s. 2020/2021, iscrizioni dall’8 al 29 gennaio

Con la prossima pubblicazione del bando per le iscrizioni alla Scuola dell’Infanzia Capitolina per l’anno educativo 2020/2021, previste dall’8 al 29 gennaio 2020, le famiglie interessate possono presentare le domande esclusivamente in modalità online. Per poter effettuare la domanda è necessario accedere all’area riservata del portale utilizzando credenziali SPID.

Si rammenta che dal 1 gennaio 2019 non è più possibile ottenere credenziali d’accesso ai servizi online rilasciate da Roma Capitale. Invece chi ne è già in possesso potrà continuare ad utilizzarle fino al 30 giugno 2020.

Tutte le informazioni e le procedure sulla pagina dedicata del Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici.