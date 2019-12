Dal 25 dicembre a Roma il prestigioso Circo Lidia Togni di Davide Canestrelli

Prestigio e talento a Roma dal 25 dicembre al 2 febbraio, nella piazza di Capannelle con il circo delle stelle,

“Il Circo Lidia Togni” diretto da Davide Canestrelli, una produzione artistica eccellente ed internazionale. Per la capitale in programma i seguenti spettacoli: tutti i giorni ore 17.30 e 20.30. Lo storico circo della famiglia Canestrelli è garante di uno spettacolo, che per due ore incanterà il suo pubblico. Per le festività natalizie, lo chapiteau di veste beige ed arancione, vi accoglierà con eleganza per trasportarvi nel meraviglioso mondo del circo. In pista, acrobati, giocoleria ed esibizioni aeree, tra i protagonisti Jody Bellucci l’uomo proiettile italiano che dopo un lungo tour tra Spagna, Svezia e Francia torna in Italia, di recente è stato uno dei protagonisti della trasmissione “Tu si que vales”. Vinicio Canestrelli con la sua cavalleria in libertà è autore di una elegante e maestosa esibizione, grande addestratore porta in scena con maestria, anche le sue amate tigri. Le attrazioni si susseguiranno intervallate da sketch dei clown Tic e Tac, che arrivano dall’Ucraina; con allegria in pista, la carovana dei cani di Paolo Folco; la coreografia esotica di Riccardo Canestrelli, a sfilare cammelli, dromedari, lama, watussi.

Dagli anni ‘50 il Circo Lidia Togni è sempre stato in fase di evoluzione, varcando anche il panorama italiano, vanta di produzioni all’estero, come in Albania ed in Tunisia, riscuotendo successo, grazie alla forte sinergia tra il circo e il pubblico, che diventa parte integrante.