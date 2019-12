Incidente ad Orvieto: morto un uomo di 48 anni, illese le figlie di 9 e 12 anni

Drammatico sinistro stradale lungo la strada provinciale 79 bis che da Orvieto Scalo conduce alla frazione di Colonnetta. Due le auto coinvolte nel sinistro. Si sono scontrate una Fiat Panda con a bordo A.T., orvietano di 48 anni e le figlie di 9 e 12 anni ed una Volkswagen Polo condotta da un ragazzo di 26 anni.

Il quarantenne è stato estratto dalle lamiere dell’auto dai vigili del fuoco. Le sue condizioni sono subito apparse molto gravi. Condotto dal 118 all’ospedale ‘Santa Maria della Stella’ di Orvieto, l’uomo è morto nonostante i tentativi dei medici di rianimarlo. Trasportate all’ospedale di Orvieto e quindi trasferite al ‘Santa Maria’ di Terni anche le due minorenni che erano in auto insieme a lui. Le loro condizioni non sarebbero comunque preoccupanti.

Ferito in maniera lieve, invece, il ventenne al volante dell’altra auto, risultato negativo all’alcol test. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Orvieto, coordinati dal tenente Luciano Lappa, per ricostruire la dinamica del sinistro e gestire la viabilità. L’auto condotta da A.T. procedeva in direzione Colonnetta mentre l’altra viaggiava verso Orvieto.