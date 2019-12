A Sliema sorge Tignè Point il più grande centro commerciale di Malta

Sliema è una delle località più gettonate di Malta. Ubicata al centro dell’Isola, dista pochi chilometri a nord rispetto a La Valletta. Sliema è delimitata dal porto di Marsamxett con vista sulla capitale e Sliema Creek; dalla Marina, con la penisola di Tignè; dalla Tower Road, la strada che costeggia il mare aperto. Il suo nome sarebbe legato alle prime parole della preghiera “Ave Maria” – in inglese Hail Mary – e in maltese Sliem Għalik Marija.

Sliema potrebbe essere di origine araba (salve). Infatti con questo saluto i pescatori maltesi si rivolgevano alla Vergine Maria entrando ed uscendo dal porto. Lì un tempo c’era la chiesa di Nostra Signora, che oggi non c’è più. Nella zona è presente la chiesa dedicata alla Madonna con il nome di Star of the Sea (Stella del mare o Stella Maris) perché in passato fungeva da segnale e punto di riferimento per i pescatori del luogo.

Nella città di Sliema si parla perlopiù la lingua inglese rispetto alla lingua maltese. Questa località è luogo di turismo ed intrattenimento internazionale. Diverse vie sono dedicate a governanti o luoghi inglesi come Fort Cambridge e Prince of Wales Road. Tante sono anche le scuole di inglese che attraggono moltissimi studenti di tutto il mondo.

Sliema, insieme a St. Julian’s, è il luogo dove si trova la maggior parte degli hotel, ostelli e residenze per turisti. Anche l’offerta di ristoranti, bar, locali è varigata. Ci sono scuole di inglese, negozi e centri commerciali, oltre a diversi stabilimenti balneari lungo la costa sino a San Ġiljan.

Passeggiando lungo la costa partendo da St. Julian’s si nota una chiesa neogotica. Si tratta della Parish Church in onore della Lady of Mount Carmel. Costruita dalla confraternita del Carmen nel 1858, divenne poi un convento di carmelitani e solo più tardi venne eretta la chiesa. Nel corso degli anni è stata oggetto di numerosi lavori di restauro sino al 1978 quando assunse la sua struttura definitiva.

Questa località maltese vanta una lunga costa rocciosa che va da St. Julian sino al porto di Sliema (Sliema Creek). Fond Ghadir identifica tutta la costa di Sliema con piccole spiagge ma per lo più da scogli e rocce piatte, perfette per sdraiarsi al sole tra un tuffo e l’altro. Nei pressi di Balluta Bay c’è una piccola spiaggetta. Presenta acque di un blu intenso e cristallino con un fondale tutto da esplorare per gli amanti delle immersioni o dello snorkeling.

A Bisazza Street si trovano delle statue in bronzo che raffigurano tre persone sedute attorno ad un tavolino mentre si accingono a fare colazione. C’è anche una sedia vuota. Tra le cose da vedere a Sliema ci sono i Giardini dell’Indipendenza (Ġnien Indipendenza). La loro storia risale alla fine del XIX secolo quando la città iniziò a svilupparsi divenendo luogo di villeggiatura della classe benestante maltese. Qui infatti furono costruite le case per le vacanze di coloro che abitavano a La Valletta. Poco a poco le fabbriche presenti furono così abbandonate e nel 1990 riconvertite in giardini. Oggi costituiscono uno spazio verde lungo un chilometro con panchine, sentieri fino ad arrivare a riva . Da qui si può ammirare la bella vista sulla baia di St. Julian’s. All’interno del giardino si trovano numerose cucce per gatti.Si rimane colpiti dalla statua gigante di gatto.

Tignè Point non è solo il più grande centro commerciale di Malta. Esso è situato alla fine della penisola Qui Si-Sana. Da Sliema Ferries partono ogni giorno numerose imbarcazioni in direzione Gozo e Comino, tra le quali famosa è il Capitan Morgan. Ogni 30 minuti ci sono inoltre i traghetti che fanno la spola tra Sliema e il porto di Valletta.