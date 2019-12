Bolzano. Scuole dell’infanzia: iscrizioni aperte dal 13 al 17 gennaio

Alle scuole dell’infanzia italiane e tedesche possono iscriversi i bambini che compiono i tre anni di età entro dicembre 2020. Per il prossimo anno le iscrizioni potranno essere effettuate tra il 13 e il 17 gennaio 2020, ed entro febbraio saranno disponibili presso le singole scuole gli elenchi dei bambini iscritti e degli eventuali esclusi.

Dove ci si iscrive alle scuole dell’infanzia?

Le iscrizioni alle scuole dell’infanzia vanno effettuate: a Bolzano, presso il Centro e Ricerca e Documentazione delle scuole dell’infanzia in lingua italiana, in viale Duca D’Aosta, 101. Per quanto riguarda le scuole in lingua tedesca le iscrizioni vanno fatte presso il Circolo di Bolzano (Kindergartensprengel) in via Brennero 3. A Merano, presso la Direzione del 1° Circolo, in Piazza della Rena, 10, piano 4H. A Bressanone, presso la Segreteria IPC Bressanone, in Via Dante, 37. A Laives, presso le scuole dell’infanzia. A Brunico, presso la Segreteria IPC Brunico – Via J. Ferrari, 16.

Ad Appiano, presso la Segreteria Scuola secondaria di I grado “G. Pascoli” – Piazza A. Magno, 2. In tutti gli altri comuni, presso le scuole dell’infanzia in lingua italiana, secondo gli orari stabiliti dalla scuola. I moduli sono disponibili online, vengono però distribuiti anche durante le giornate delle iscrizioni, nei luoghi in cui è possibile iscriversi.