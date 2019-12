Ieri sera in Tolmezzo, presso la Home Gallery di Claudio Demuro. In una grande affluenza di amici e estimatori del Maestro Donato Nettis, e in una cornice di grande amicizia, stima e apprezzamento della Sua Arte, alla presenza delle Autorità cittadine di Tolmezzo, è stata inaugurata da Claudio Demuro e Vincenzo Calafiore, la sua “ Personale “ intitolata:

“ I miei paesaggi tra fantasia e realtà “.

Chi lo conosce e lo apprezza, ieri sera ammirando i suoi quadri è stato colpito dal cambiamento e dalla forte cromaticità dei colori usata dall’Artista nelle sue composizioni;

è come avesse voluto ricalcare la sua forte necessità di poesia nella vita e dello stare dinanzi al mare, tante sono infatti le marine, tanti i tramonti in riva al mare. Ma anche, nel contempo, i paesaggi montani della meravigliosa Carnia Friulana.

La Mostra per chi fosse interessato è aperta al pubblico dal Lunedì al Venerdì dalle 17,00 alle 18,30. ( Home Gallery- Tolmezzo, Via IV Novembre )

“ …… Tu vivrai per sempre nel mio paese dei sogni “

Vincenzo Calafiore

Info:vincalafiore@gmail.com

www.laprimapagina.it

FB –Vincenzo Calafiore