Bolzano. Scuole elementari: iscrizioni solo online dal 7 gennaio

Sono in corso gli incontri con i genitori e le presentazioni delle varie scuole elementari dell’Alto Adige, in vista delle iscrizioni al prossimo anno scolastico. Dal 7 al 24 gennaio 2020 sarà possibile iscrivere i bimbi unicamente in modalità on-line utilizzando lo SPID o la Carta servizi attivata.

Per informazioni sull’iscrizione, la procedura e le modalità da seguire, si può accedere alla pagina MyCivis. Per effettuare l’iscrizione è utile avere a portata di mano il codice fiscale del bimbo e dei genitori (o di chi esercita la responsabilità genitoriale).

Per fornire un supporto alle famiglie eventualmente prive di strumentazioni informatiche è previsto che le scuole destinatarie delle domande mettano a disposizione una postazione informatica. Sono obbligati a frequentare la scuola da settembre 2020 i bambini che compiono 6 anni entro il 31 agosto 2020, mentre i bambini che compiranno i 6 anni entro il 30 aprile 2021 potranno scegliere se rimanere un ulteriore anno alla scuola dell’infanzia o se iscriversi alla scuola primaria. Non è ammessa l’iscrizione di bambini nati oltre il 30 aprile 2021.