Questa sera Toni Malco in concerto al Puff nella prestigiosa serata di gala del Rotary Club Antropos

Con “Note e Ricordi in acustico” il cantautore, con la direzione artistica di Luigi Lopez, si esibirà con tre musicisti nello storico locale romano questa sera, venerdì 20 dicembre alle 20.30.

ROMA – Il cantautore Toni Malco torna con concerto dalle raffinate atmosfere acustiche nello storico locale romano Il Puff , nell’ambito della prestigiosa serata di gala del ‘Rotary Club Antropos’ – Distretto 2080. L’evento si svolgerà questa sera, venerdì 20 dicembre 2019, dalle ore 20.30. Il concerto di Malco dal titolo “Note e Ricordi in acustico”, arricchirà l’importante evento, proponendo “un viaggio di parole e di note al cui centro si elevano le emozioni e l’amore”. Questa nuova veste artistica di Malco, in chiave più intimistica ed emozionale, lo vede sul palco insieme a tre musicisti: Stefano Zaccagnini, Paolo Iurich e Giovanna Famulari. La direzione artistica è come sempre curata minuziosamente dal maestro Luigi Lopez, compositore, autore e musicista, firma autorevole del panorama musicale nazionale ed internazionale, che ha portato al successo numerosi artisti.

Durante il concerto non mancherà il brano di punta dal titolo “Scherzi del tempo”, canzone suggestiva che sancisce la piena maturità artistica, di uomo e di musicista di Malco, scritta a quattro mani proprio con il maestro Lopez con il quale sta iniziando un nuovo percorso artistico come cantautore. Toni Malco proporrà al pubblico le più belle canzoni del suo repertorio e ripercorrerà aneddoti legati alla sua carriera.