Don Matteo 12 in onda su Rai Uno dal 9 gennaio al 19 marzo

L’attesa è quasi terminata. Don Matteo 12 andrà in onda subito dopo le feste di fine anno. Terence Hill rivestirà i panni del prete detective per la dodicesima stagione (e anche l’ultima). Una fiction che, nonostante gli anni, gode dell’affetto incondizionato del pubblico.

Don Matteo 12 andrà in onda, sempre ambientato a Spoleto, da giovedì 9 gennaio 2020. Terminerà il 19 marzo. Tra le tante novità della nuova stagione della fiction c’è il ritorno di Simone Montedoro nei panni del Capitano Tommasi, per degli episodi speciali. Altra novità della dodicesima edizione riguarda la durata degli episodi, che cambierà e saranno più lunghi.

Ci sono due interessanti new entry nel cast. Le anticipazioni di Don Matteo 12 rivelano la partecipazione di Fabio Rovazzi nei panni di Giulio Manzi, un ragazzo misterioso che si aggirerà per le vie di Spoleto. Inoltre vedremo unirsi al cast anche Pasquale Di Nuzzo, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi.