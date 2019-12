Contributo a sostegno dell’organizzazione di due gare di Coppa del Mondo di sci alpino femminile a La Thuile

La Giunta regionale della Valle d’Aosta, su proposta dell’Assessore al Turismo, Sport, Commercio, Agricoltura e Beni culturali Laurent Viérin, ha approvato i contributi a sostegno dell’organizzazione di due gare di Coppa del Mondo di sci alpino femminile. La competizione è in programma a La Thuile nei giorni 29 febbraio e 1° marzo 2020.

La proposta in questione prevede la concessione di contributi a favore dell’organismo sportivo Reveal La Thuile s.c.r.l., in collaborazione con lo Sci Club La Thuile, per una spesa complessiva di 300 mila euro interamente a carico del bilancio 2020. Sosteniamo con questo atto l’organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi in ambito regionale di particolare rilievo sotto il profilo tecnico e con valenza turistico promozionale che la Regione riconosce quale valido strumento di promozione della pratica sportiva e di diffusione dell’immagine della Valle d’Aosta in ambito nazionale e internazionale – dichiara l’Assessore Laurent Viérin.

Per la seconda in pochi anni la Valle d’Aosta torna protagonista nella Coppa del Mondo di sci alpino con la volontà di proseguire nell’intento di avere, anche in futuro, altri eventi della FISI a livello internazionale e per questo continueremo a lavorare per mantenere la nostra Regione nel circuito del “Circo Bianco” e nel grande palcoscenico dello sci mondiale.