Calvi dell’Umbria: la signora Lina Bacocco ha festeggiato 100 anni

Il Sindaco Grillini omaggia e festeggia il traguardo dei 100 anni della calvese Lina Bacocco

CALVI DELL’UMBRIA – La signora calvese Lina Bacocco ha compiuto 100 anni il 10 dicembre. La ricorrenza è stata festeggiata sabato 14 dicembre con una bella festa alla presenza del sindaco Guido Grillini e del vicesindaco Sandro Spacasassi in rappresentanza dell’Amministrazione comunale, dai figli Anna , Franco e Fulvio Galluzzi e dai nipoti, pronipoti e da tanti amici. Il primo cittadino ha consegnato alla signora Lina una pergamena a ricordo di questo giorno importante. “Donna di temperamento gentile e di animo garbato, lucida memoria storica di cento anni di vita Calvese” – vi ha scritto in modo indelebile il sindaco per ricordare questa bella giornata, sentita emotivamente da tutto il paese e augurando alla signora Lina i più fervidi auguri per il traguardo raggiunto.

La signora Lina Bacocco con i suoi tre figli, con il sindaco di Calvi dell’Umbria Guido Grillini e il vicesindaco Sandro Spaccasassi