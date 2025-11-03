Don Matteo 15 debutta su Rai Uno l’8 gennaio: le riprese proseguono a Spoleto

Rai Uno si prepara ad accogliere l’ottava stagione di Don Matteo, che tornerà sul piccolo schermo l’8 gennaio con un totale di dieci nuovi appuntamenti televisivi. Le riprese della quindicesima stagione, tuttavia, non sono ancora concluse: il secondo blocco di lavorazioni a Spoleto è previsto dal 10 al 30 novembre, con il cast guidato da Raoul Bova e la troupe della Lux Vide pronta a tornare in città dopo la festa di San Ponziano per registrare le nuove scene.

Da oltre vent’anni Don Matteo accompagna il pubblico italiano: la serie, trasmessa per la prima volta il 7 gennaio 2000, è stata tra le fiction più seguite della televisione nazionale e apprezzata anche all’estero, dalla Francia alla Finlandia, dagli Stati Uniti all’Australia.

Accanto ai volti storici della serie, come Nino Frassica nel ruolo del maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta nella parte della perpetua Natalina e Francesco Scali nei panni del sacrestano Pippo, la nuova stagione porta con sé alcune novità. Tra queste figurano Valeria Fabrizi, conosciuta per il ruolo di suor Costanza in Che Dio ci aiuti, e la giornalista Diletta Leotta.

Si tratta della settima stagione consecutiva girata a Spoleto, a conferma di un rapporto consolidato tra il Comune e la produzione Lux Vide, in collaborazione con Rai Fiction. La città umbra ospita le riprese fin dal 2013, quando gli episodi girati tra maggio e novembre andarono in onda tra gennaio e aprile del 2014, consolidando Spoleto come una delle location storiche di uno degli sceneggiati italiani più amati dal pubblico.