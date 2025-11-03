Adelaide, successo per i “Progetto Donna Awards”. L’Ambasciatore Paolo Crudele conclude il suo mandato con un omaggio alle donne italiane in Australia

Si è conclusa ad Adelaide l’ultima visita ufficiale dell’Ambasciatore d’Italia in Australia, S.E. Paolo Crudele, che ha preso parte ai Progetto Donna Awards, l’iniziativa promossa dal Com.It.Es South Australia in collaborazione con il Consolato d’Italia ad Adelaide e con il sostegno della Farnesina. L’evento, dedicato alla valorizzazione del ruolo e del contributo delle donne italiane nel South Australia, ha visto la partecipazione di numerose personalità istituzionali e del mondo culturale.

Alla cerimonia erano presenti la Ministra per gli Affari Multiculturali, Zoe Bettison, e la Ministra per le Donne, Katrine Hildyard, che hanno espresso parole di apprezzamento per la forte presenza e l’impatto positivo della comunità italiana nella società australiana.

Nel suo intervento, l’Ambasciatore Crudele ha sottolineato «l’importanza di riconoscere e sostenere le donne italiane che si distinguono in ogni settore, dalla cultura alla scienza, dallo sport alla ricerca», evidenziando come la loro energia e determinazione rappresentino «un esempio di eccellenza e integrazione per l’intero Paese».

Al termine della visita, Crudele ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento alla Comunità italiana dell’Australia Meridionale per l’affetto, la collaborazione e il sostegno ricevuti durante il suo mandato. «Porto con me – ha detto – il ricordo di una comunità vivace, unita e profondamente legata alle proprie radici».

Il Consolato d’Italia ad Adelaide ha infine espresso, in una nota, la propria riconoscenza e il proprio affetto all’Ambasciatore Crudele, ringraziando al contempo la comunità locale per il caloroso spirito di accoglienza e la costante collaborazione dimostrata.