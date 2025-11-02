Mariella Pellegrini celebra Massimiliano Marianelli nuovo Rettore dell’Università di Perugia

«Un professore speciale, una persona di grande intelligenza, elevate qualità e profonda umanità, ora al vertice dell’Università di Perugia». Con queste parole, Mariella Pellegrini esprime entusiasmo e orgoglio per la nomina del nuovo Rettore dell’ateneo umbro.

«Grazie per questo prestigioso traguardo che rende orgogliosa la nostra comunità sangiustinese», aggiunge Pellegrini, sottolineando la stima per chi ha raggiunto il gradino più alto dell’istituzione accademica. «Saprai adempiere a questo grande incarico con il meglio di te stesso, come hai sempre fatto, con tatto, intelligenza e capacità di condivisione», conclude la sua dichiarazione.

Un riconoscimento pubblico che evidenzia l’apprezzamento della comunità locale e della società civile verso la leadership accademica, considerata esempio di competenza e umanità.