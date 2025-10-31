Re Carlo III revoca i titoli al fratello Andrea: il duca di York diventa Andrew Mountbatten-Windsor

Re Carlo III ha dato ufficialmente avvio al processo di revoca dei titoli al principe Andrea, segnando una svolta senza precedenti nella storia recente della monarchia britannica. La decisione, annunciata da Buckingham Palace, sancisce la fine dello status reale del fratello minore del sovrano, travolto negli ultimi anni dagli scandali legati al finanziere statunitense Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali e morto in circostanze controverse.

Secondo quanto reso noto dal Palazzo, Andrea sarà d’ora in poi indicato semplicemente come Andrew Mountbatten-Windsor, perdendo così il titolo di principe e ogni onorificenza legata alla Corona. Dovrà inoltre lasciare la residenza di Royal Lodge a Windsor, per trasferirsi in alloggi privati individuati nella tenuta reale di Sandringham, nel Norfolk.

Il comunicato di Buckingham Palace

Nel documento ufficiale, la misura viene descritta come una decisione “necessaria e formale”, volta a “tutelare la credibilità e l’integrità della monarchia”. Re Carlo III ha disposto la revoca di ogni privilegio e grado onorifico, specificando che il fratello sarà riconosciuto solo con il cognome di famiglia.

Il provvedimento, firmato anche dal vice premier David Lammy in qualità di Lord Cancelliere, garantirà la piena legittimità costituzionale dell’atto. “Le censure sono ritenute necessarie, nonostante egli continui a negare le accuse a suo carico”, si legge nella nota, che conferma la volontà del sovrano di chiudere definitivamente ogni legame ufficiale con Andrea di York.

L’ombra lunga del caso Epstein

La decisione affonda le radici nei gravi scandali che hanno coinvolto il principe negli ultimi anni. I rapporti con Epstein e le accuse di Virginia Giuffre, che dichiarò di essere stata costretta a rapporti con Andrea quando era minorenne, hanno segnato un punto di non ritorno. La causa civile intentata negli Stati Uniti si era chiusa con una transazione extragiudiziale multimilionaria, ma le recenti memorie della Giuffre, Nobody’s Girl, hanno riacceso l’attenzione internazionale sulla vicenda.

Nonostante le smentite, l’ex duca di York è ormai considerato una presenza imbarazzante per la monarchia britannica, che cerca di proteggere la propria immagine da ulteriori danni reputazionali.

Lo sfratto da Royal Lodge

Il comunicato del Palazzo conferma anche la fine del lungo soggiorno di Andrea a Royal Lodge, la residenza che condivideva con l’ex moglie Sarah Ferguson. Il principe, accusato di non aver pagato l’affitto per oltre vent’anni, dovrà abbandonare la proprietà, simbolo di un privilegio ormai considerato insostenibile. La sua nuova destinazione sarà una dimora più modesta, segno della volontà del re di ridurre la visibilità di un fratello divenuto un peso per la Corona.

La posizione di Carlo e Camilla

Nel testo ufficiale, Re Carlo III e la regina Camilla esprimono “la massima solidarietà alle vittime e ai sopravvissuti di ogni forma di abuso”, sottolineando l’impegno etico della monarchia britannica. Il gesto del sovrano si inserisce in un processo di rinnovamento iniziato già con Elisabetta II, che aveva tolto al figlio i gradi militari e ogni incarico ufficiale.

Un atto senza precedenti

La revoca del titolo di principe rappresenta una misura rara e di forte impatto simbolico nella storia della famiglia reale. Oltre alla perdita di ogni prerogativa, l’atto conferma la linea di rigore e trasparenza che Carlo III intende imprimere al suo regno.

Con questa decisione, il sovrano segna un punto di non ritorno: nessun membro dei Windsor, neppure un fratello del re, è al di sopra delle regole morali e istituzionali che garantiscono la credibilità della Corona.

La monarchia britannica, dopo anni di scandali e ombre, tenta così di voltare pagina. E lo fa nel modo più netto possibile: chiudendo definitivamente il capitolo del “principe caduto”, Andrea di York.