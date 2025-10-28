Massimo Martire a Lendinara per presentare il documentario su Cipro

Oggi pomeriggio il conduttore televisivo di Canale Italia, Massimo Martire sarà ospite presso Auser Università Popolare di Lendinara per la presentazione del suo documentario “L’anima dimenticata di Cipro”.

L’evento vedrà la partecipazione di personalità del mondo della comunicazione e della cultura, tra cui Guglielmo Brusco, Luciano Fozzati e Lina Ellina. Durante l’incontro, Martire racconterà le storie, le memorie e le testimonianze raccolte nel corso della realizzazione del documentario, offrendo uno sguardo approfondito su Cipro e sulla divisione in due dell’Isola in seguito all’occupazione militare turca della zona Nord che va avanti da mezzo secolo.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle attività culturali promosse da Auser Università Popolare, finalizzate alla divulgazione di tematiche di rilevanza internazionale e alla valorizzazione del dialogo tra comunità diverse.