È morto padre Demetrio Canale, figura amata della comunità di Rende

Lutto nella Parrocchia di Sant’Antonio a Commenda: domani i funerali alle 11.30

Si è spento questa mattina, intorno alle 10.20, padre Demetrio Canale, sacerdote molto amato della Parrocchia di Sant’Antonio a Commenda di Rende (Cosenza). La notizia della sua morte, accolta con profonda commozione da tutta la comunità, è stata diffusa sui canali ufficiali della parrocchia.

Nel messaggio di cordoglio, i fedeli lo ricordano come un uomo di fede e di servizio, “che ora celebra la liturgia del cielo al cospetto della Santissima Trinità, tra le braccia di Maria, Immacolata Madre della Consolazione, con San Francesco, Sant’Antonio e tutti i santi”.

Per l’intera città di Rende, la scomparsa di padre Demetrio rappresenta una perdita importante: per anni è stato un punto di riferimento spirituale e umano, sempre vicino alle famiglie, ai giovani e ai più fragili, testimoniando con semplicità e forza la sua vocazione francescana.

La camera ardente sarà allestita oggi pomeriggio, dalle ore 14.00, nella Sala Santa Chiara presso la Parrocchia di Sant’Antonio.

I funerali si terranno domani, mercoledì 29 ottobre, alle ore 11.30, nella Chiesa di Sant’Antonio a Commenda, dove la comunità si riunirà per l’ultimo saluto a un sacerdote che ha lasciato un segno profondo nella vita parrocchiale e civile di Rende.