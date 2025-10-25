A Terranova Sappo Minulio encomio solenne al Vice Brigadiere Pietro Scalzone, eroe del mare a Palmi

Nel giorno dedicato all’Unità nazionale e alle Forze Armate, il Comune di Terranova Sappo Minulio renderà omaggio al coraggio con un evento che intende celebrare l’eroismo concreto e il senso del dovere. In Piazza XXIV Maggio, alle ore 9.30, si terrà la cerimonia di conferimento di un encomio solenne al Vice Brigadiere Pietro Scalzone, intervenuto lo scorso 23 luglio alla Tonnara di Palmi per salvare una giovane donna in difficoltà tra le onde.

La giornata, già carica di valore simbolico per le Forze Armate, assume qui un’eco ancora più intensa: il gesto del Vice Brigadiere — che, vedendo la ragazza trascinata dalla corrente, si tuffò in mare senza esitazione — ha evitato quella che avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia.

Alla cerimonia sono stati invitati rappresentanti del mondo civile, religioso e sanitario. Saranno presenti Padre Pasquale Carnovale, parroco della comunità di Terranova Sappo Minulio, e la Dott.ssa Francesca Antonia Liotta, Direttore della U.O.C. Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Polistena, che prenderanno parte alla manifestazione portando il loro saluto e la loro testimonianza.

Nel corso dell’evento verranno ricordati i caduti per la Patria e sottolineato il significato profondo del servizio, della solidarietà e dell’impegno quotidiano che accomuna chi indossa una divisa e chi, in ambito civile, dedica la propria vita al bene comune.

Terranova Sappo Minulio si prepara così a vivere una giornata di autentico orgoglio nazionale, nella quale il valore di un singolo gesto diventa simbolo di un’Italia che continua a credere nel coraggio, nella dedizione e nella forza della vita condivisa.