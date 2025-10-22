Giovanni Firera festeggia oggi il suo compleanno: un riconoscimento al suo impegno tra Italia e Albania

Oggi, 22 ottobre 2025, Giovanni Firera celebra il suo compleanno. Figura di rilievo nel panorama culturale e istituzionale italiano, Firera ha dedicato gran parte della sua vita alla promozione della cooperazione tra Italia e Albania.

Attualmente ricopre il ruolo di Presidente Onorario di Confindustria Albania in Italia, incarico che gli consente di rafforzare i legami economici e culturali tra i due Paesi. Nel corso della sua carriera ha inoltre svolto ruoli significativi come Responsabile Comunicazione per l’INPS Piemonte e Vice Direttore di CorriereInformazione.it.

In occasione del suo compleanno, numerosi sono i messaggi di auguri e riconoscimento ricevuti da amici, colleghi e istituzioni, a testimonianza del suo instancabile impegno e della dedizione al servizio della comunità.

A Giovanni Firera vanno i più sentiti auguri di buon compleanno, con l’auspicio che possa continuare a essere fonte di ispirazione e guida per molti anni ancora.