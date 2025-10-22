Columbus International Award, trionfo a New York: tra i premiati Attilio Carbone di Radio WGBB

Si è conclusa con un grande successo la VIII edizione del Columbus International Award – New York Edition 2025, il prestigioso riconoscimento ideato dal dottor Massimiliano Ferrara, presidente di Fondazione Italy, che celebra ogni anno le eccellenze italiane nel mondo.

L’evento, svoltosi nella metropoli americana alla presenza di autorità, artisti, giornalisti e rappresentanti della comunità italiana, è stato onorato dal patrocinio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, della Regione Liguria e del Patronato Acli New York. Un’edizione che ha confermato la vocazione internazionale del premio, già protagonista in sedi prestigiose come il Senato della Repubblica a Roma, l’Istituto Marangoni di Miami, il Rio Olympic Golf Course di Rio de Janeiro e il Salone di Rappresentanza di Palazzo Tursi a Genova, patrimonio UNESCO.

Un evento tra emozioni e orgoglio italiano

Dopo la sigla ufficiale del Columbus Award, le voci di Angela Bellia e Vanessa Sanna hanno emozionato il pubblico intonando l’Inno d’Italia. A fare da cornice, un imponente backdrop di oltre due metri e mezzo con le bandiere italiana e americana.

L’apertura è stata affidata a Marilena Alescio, che ha introdotto l’intervento di Massimiliano Ferrara, fondatore e anima del premio. Nel suo discorso, Ferrara ha ringraziato don Luigi Portarulo dell’Old Saint Patrick, appartenente alla Diocesi di New York, per l’ospitalità e il sostegno, ricordando come il Columbus Award rappresenti “un messaggio di unità, orgoglio e appartenenza, perché essere italiani nel mondo significa essere unici e protagonisti”.

Premiati i protagonisti dell’italianità nel mondo

Come da tradizione, i nomi dei premiati sono stati svelati solo durante la cerimonia, mantenendo alta la suspense fino all’ultimo.

Tra i riconoscimenti più significativi:

Premio Excellence al Patronato Acli New York, per l’assistenza e l’accoglienza offerte da decenni ai connazionali, ritirato dal direttore Stefano Marruso.

Premio Excellence al Niaba – National Italian American Bar Association, consegnato alla presidente Alice Salvo per il contributo alla formazione di avvocati e studenti italo-americani.

Premio Excellence alla Niaf – National Italian American Foundation, nel cinquantesimo anniversario della fondazione, con una targa a firma del presidente della Regione Liguria Marco Bucci.

Premio Excellence alla Fondazione E-novation, per l’impegno internazionale a difesa della vita, della pace e del dialogo tra i popoli.

Premio Amazing a padre Claudio Antecini, per la promozione delle radici culturali italiane e del dialogo interculturale.

Premio Community Service a don Luigi Portarulo, per il servizio alla comunità cristiana italiana di New York.

Premio Media Operator a Radio WGBB, la radio in lingua italiana più longeva al mondo, attiva dal 1964, rappresentata da Attilio Carbone, che ha ricevuto il riconoscimento direttamente dalle mani del presidente Ferrara, visibilmente emozionato per l’importanza del traguardo.

Musica, cultura e comunità

Durante la serata, momenti musicali di grande intensità hanno accompagnato la cerimonia: Vanessa Sanna ha interpretato “Skyfall” e, insieme ad Angela Bellia, “Tra te e il mare”. Applausi a scena aperta anche per sorella Máire Close, che con il suo flauto irlandese ha creato un’atmosfera suggestiva, regalando un ponte ideale tra culture.

Il contributo della Comunità dell’Oasi di New York di Koinonia John the Baptist, diretta da padre Claudio Antecini, è stato fondamentale per la riuscita dell’evento, così come la collaborazione con TOS – Travel On Set, AdviceTourism, Genesis Interiors e Branca Ceramiche, sotto la regia organizzativa di Ferrara – events & communication e United International Media Partners.

La serata si è conclusa con la voce di Angela Bellia che ha intonato “Caruso” di Lucio Dalla e con un momento conviviale che ha riunito i presenti in un clima di autentica amicizia italo-americana.

Un premio che unisce le eccellenze italiane

Il Columbus International Award si conferma un punto di riferimento per la promozione del Made in Italy, della cultura e del talento italiani nel mondo. Il premio, ispirato alla figura di Cristoforo Colombo, onora ogni anno istituzioni, associazioni, aziende e personalità che si distinguono per aver diffuso l’italianità oltre confine.

Prossima tappa: Miami 2025

Il prossimo appuntamento è fissato per il 23 ottobre 2025 a Miami, presso l’Istituto Marangoni, per la IX edizione del premio. L’evento, patrocinato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dalla Regione Liguria e da importanti istituzioni locali, promette di proseguire il percorso di crescita e internazionalizzazione di una manifestazione che continua a far brillare il nome dell’Italia nel mondo.