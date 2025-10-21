Crotone amministrazione comunale, approvato progetto per ricostruzione scuola primaria Margherita

Non solo impiantistica sportiva e rifacimento viabilità, ma anche la demolizione e ricostruzione di scuole per renderle conformi con le nuove tecnologia. Un programma che procede ininterrottamente.

La Giunta comunale, su proposta dell’assessore ai Lavori Pubblici Rossella Parise, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economico relativo all’intervento di demolizione e ricostruzione della Scuola Primaria “Margherita”situata in via delle Orchidee.

Un intervento di grande rilevanza, volto a migliorare in maniera sostanziale la sicurezza, la qualità e la funzionalità dell’edificio scolastico, che rientra in un più ampio piano di riqualificazione del patrimonio edilizio scolastico cittadino

Intervento che rientra nell’ambito di Agenda Urbana e per il quale è previsto un investimento finanziario di 2.074.775,83 euro.

L’obiettivo dell’Amministrazione è chiaro: garantire spazi sicuri, accoglienti e funzionali per studenti, docenti e personale scolastico, attraverso il pieno adeguamento sismico delle strutture, l’efficientamento degli impianti e la rimodulazione degli spazi interni ed esterni.

L’edificio, realizzato nel 1956, è stato oggetto di analisi tecniche che ne hanno rilevato un avanzato stato di degrado fisico, chimico e biologico.

Da qui la decisione di procedere con una demolizione completa e una ricostruzione ex novo, rispettando i più recenti standard in materia di sicurezza, accessibilità, sostenibilità e comfort.

Il nuovo edificio sorgerà sulla stessa area e occuperà una superficie superiore a 500 mq, distribuiti su due livelli fuori terra, con pertinenze esterne di circa 1.400 mq.

Sicurezza, benessere e accessibilità al centro del progetto

Il nuovo plesso scolastico sarà: pienamente accessibile alle persone con mobilità ridotta, conforme alle normative antincendio e di protezione da rischi esterni, dotato di impianti tecnologici efficienti e moderni, costruito con materiali sostenibili, con attenzione al benessere fisico e psichico degli alunni.

L’edificio sarà dotato di un impianto di climatizzazione per il comfort termo-igrometrico durante tutto l’anno, serramenti in PVC con doppi vetri a taglio termico; murature isolate per garantire un ottimo comfort interno.

Gli ambienti sono progettati per assicurare un’illuminazione naturale ottimale, rispettando i parametri normativi e saranno utilizzate murature specifiche in termo-laterizio per l’isolamento dai rumori esterni e tra i diversi ambienti interni.

«Con questo progetto non solo realizziamo una struttura scolastica strategica per il nostro territorio, ma costruiamo un ambiente di apprendimento moderno, inclusivo e sostenibile. È un passo importante verso una scuola che sia davvero a misura di bambino e proiettata verso il futuro. Stiamo lavorando per consegnare agli studenti e alle loro famiglie edifici sicuri, belli e funzionali, come meritano» dichiara l’assessore Rossella Parise.