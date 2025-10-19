Brasile, bus turistico si ribalta nello Stato di Pernambuco: almeno 17 morti

È di almeno 17 morti il bilancio provvisorio del grave incidente stradale avvenuto nella notte nello Stato brasiliano di Pernambuco. Un autobus turistico con oltre 30 passeggeri a bordo si è ribaltato lungo l’autostrada Br-423, tra i comuni di Paranatama e Saloá, in un’area rurale.

Secondo quanto riportano i media locali, il mezzo, regolarmente autorizzato al trasporto turistico, era partito dal municipio di Brumado, nello Stato di Bahia, ed era diretto a Santa Cruz do Capibaribe, in Pernambuco, quando è uscito di strada in un tratto noto come Serra dos Ventos.

Le autorità non hanno ancora chiarito le cause dell’incidente. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e la polizia stradale federale, che hanno avviato le operazioni di recupero dei feriti e i rilievi per determinare la dinamica dell’accaduto.