“Uniti contro la polio”: superato l’obiettivo, 9.000 bambini saranno vaccinati

Nella suggestiva cornice della Palazzina di Caccia di Stupinigi si è tenuto ieri sera l’incontro conclusivo dell’iniziativa “Uniti, corriamo contro la polio”, un evento che ha unito sport, solidarietà e impegno civile sotto il segno del Rotary.

L’iniziativa, una vera e propria traversata solidale, ha visto la partecipazione di numerosi sostenitori, volontari e membri del Rotary, riunitisi per celebrare il successo di un progetto ambizioso: raccogliere fondi per la lotta alla poliomielite, malattia che ancora oggi colpisce bambini in alcune aree del mondo.

Durante la serata è intervenuto anche Roberto Ravello, Presidente della Commissione Bilancio della Regione Piemonte, che ha elogiato il Rotary per la sua capacità di trasformare valori e ideali in azioni concrete a favore della comunità e della salute globale.

Il momento più atteso è stato l’annuncio del risultato: grazie all’impegno e alla generosità di tutti, sarà possibile vaccinare ben 9.000 bambini contro la polio. Un traguardo che supera le aspettative iniziali e testimonia il potere della collaborazione e della solidarietà.

Un grande esempio di come la forza dell’unione possa trasformarsi in azioni concrete capaci di cambiare il mondo, un bambino alla volta.

È stato proiettato anche un video dell’iniziativa