Perugia. Sciopero nazionale dei lavoratori dell’igiene ambientale: possibili disagi nella raccolta rifiuti il 17 ottobre

GESENU S.p.A. comunica che venerdì 17 ottobre 2025 è previsto uno sciopero generale nazionale del settore Igiene Ambientale, proclamato dalle Organizzazioni Sindacali Nazionali FP-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI e FIADEL. L’iniziativa rientra nelle mobilitazioni a sostegno del rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del comparto.

L’astensione dal lavoro riguarderà i dipendenti delle aziende pubbliche e private operanti nei servizi di igiene ambientale, con possibili disagi e riduzioni nei normali servizi di raccolta e gestione dei rifiuti. GESENU rassicura che saranno comunque garantiti i servizi minimi essenziali, come previsto dalla normativa vigente. Possibili disagi quindi a Perugia e nei comuni dove il servizio è espletato da GESENU.

Per ridurre eventuali problemi, l’azienda invita i cittadini a limitare al minimo l’esposizione dei rifiuti durante la giornata di sciopero. Le attività riprenderanno regolarmente a partire da sabato 18 ottobre 2025.