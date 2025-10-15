Milano, tragedia a Gorla: 29enne uccisa in casa dal compagno. Lui tenta il suicidio

Milano è stata scossa, nella tarda serata di ieri, da un nuovo dramma domestico. Una donna di 29 anni è stata trovata senza vita nel suo appartamento di via Iglesias, nel quartiere Gorla. A colpirla con numerose coltellate sarebbe stato un uomo di 52 anni, suo compagno, che dopo l’aggressione avrebbe tentato di togliersi la vita. È ora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Niguarda.

A dare l’allarme sono stati i vicini di casa, spaventati dalle urla provenienti dall’appartamento al civico 33. Sul posto sono intervenute le volanti della Questura e i sanitari del 118, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare: è morta prima ancora che potessero soccorrerla. L’uomo, invece, è stato trovato ferito e sanguinante, con profonde lesioni alla gola provocate dalla stessa arma utilizzata per uccidere.

La Polizia scientifica ha effettuato a lungo i rilievi all’interno della casa, mentre il magistrato di turno ha raggiunto la scena per coordinare le indagini. Gli investigatori stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e chiarire le motivazioni alla base della violenza.

Secondo una prima ricostruzione, tra la vittima e il 52enne, entrambi italiani, esisteva una relazione sentimentale ormai giunta al capolinea. La donna avrebbe deciso di porre fine al rapporto, e questa decisione potrebbe aver scatenato la furia dell’uomo.

Alcuni testimoni riferiscono di aver udito la giovane chiedere aiuto dal terrazzo, pochi istanti prima che si consumasse la tragedia. Poi, il silenzio.

Un altro femminicidio, dunque, si aggiunge alla lunga lista di vite spezzate da chi avrebbe dovuto amare e proteggere. Milano si risveglia ancora una volta sconvolta, mentre gli inquirenti cercano di dare un volto compiuto all’ennesima storia di violenza consumata tra le mura di casa.