Tragedia a Castel d’Azzano, tre carabinieri perdono la vita in servizio: il cordoglio dell’USIM – Unione Sindacale Italiana Marina

di USIM *

L’USIM – Unione Sindacale Italiana Marina esprime il più profondo cordoglio e vicinanza ai familiari del Luogotenente Carica Speciale Marco Piffari, del Carabiniere Scelto Davide Bernardello e del Brigadiere Capo Qualifica Speciale Valerio Daprà, che hanno sacrificato la propria compiendo il loro dovere al servizio della collettività. L’esplosione avvenuta questa mattina in un casolare di Castel d’Azzano (Verona), durante un’operazione di sgombero, ha inoltre causato il ferimento di altri 11 carabinieri, tre poliziotti e un vigile del fuoco che fortunatamente non sarebbero in pericolo di vita, ai quali va la nostra vicinanza e l’augurio di pronta guarigione. USIM si unisce al dolore dei colleghi dell’Arma dei Carabinieri per questa terribile perdita.

* Unione Sindacale Italiana Marina, Segreteria Generale.