Dalla Grecia – Targa e Diploma ad Honorem al nostro Corrispondente Rino LoGiacco

Melicucco – In greco Meakokkos – anche se non abbiamo grande storie antiche è giusto scriverlo nella lingua madre, il Greco. Giusto per cortesia verso i componenti di una Associazione Culturale che dalla madre patria hanno voluto omaggiarmi con una Targa ed un Diploma ad Honorem. Quindi Ringrazio con tutto il cuore per questa inaspettata Onorificenza, con diploma di Socio Onorario, un riconoscimento che mi è stato assegnato da un’Associazione Culturale, con sede in Grecia a Skotina, con la quale da un po di tempo c’è un sodalizio e scambio di idee, alcuni componenti hanno anche partecipato al concorso di Poesia da me ideato “Araba Fenice” che organizzo da tre anni. Ringrazio tutti i componenti della Associazione Culturale , “Movimento Spirituale di Skotina”, ed in special modo al suo Presidente Theocharis Stilos ..

Volutamente fino adesso non l’ho pubblicato perché aspettavo che anche loro ricevessero i miei riconoscimenti ed i loro attestati per la partecipazione al concorso di poesia “Araba Fenice” ideato da me è giunto alla terza edizione .. purtroppo anche se la Grecia potremmo dire è ad un tiro di cannone, la posta si vede che dall’Italia la consegnano a piedi, facevo prima a prendere un aereo o un traghetto, comunque sono veramente onorato nel ricevere questo documento dove c’è scritto; che in 50 di storia solo 5 persone sono state insignite di questa massima onorificenza, ovvero; Il Console della Repubblica italiana a Salonicco, il Console della Lettonia , il Segretario Generale della Camera di Commercio italiana , Il Console Generale della Repubblica tedesca , Il Console del Lussemburgo e Lei Conte Rino Rosario Logiacco .. come segno di cooperazione tra noi e tra le nostre Associazioni, per avvicinare la sua terra, la Magna Grecia alla nostra Madre Patria , la Grecia, dove i nostri popoli, per secoli, hanno sempre condiviso i loro gloriosi mille anni di storia e di cammino comuni. Due popoli storici come i greci e gli italici, e come sappiamo, non esiste alcun precedente sulla terra per nessun altro popolo .. RinoLoGiacco