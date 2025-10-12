Vibo Valentia – Pronta la copertina del calendario della SD Collection

Vibo Valentia – La copertina del calendario artistico poetico SD collection curato dalla critico d’arte Sonia Demurtas è stata realizzata dall’’artista Eleonora Laganà Dottoressa ci parli di Eleonora Laganà; ha frequentato il liceo artistico di Siderno e iniziato gli studi nella facoltà di architettura a Reggio di Calabria. Le tecniche che predilige sono legate ai colori e disegni in grafite. I colori usati sono decisi e le atmosfere calde e colorate. La sua è un arte fatta di armonia, delicatezza e luce soffusa . si classifica nei primi posti al concorso d’arte. Il mite canto delle ginestre. Presente in varie antologie e cataloghi d’arte, nel 2023 vince il Premio Arte e Cultura, sez. Arti Figurative con targa Donne FIDAPA. Realizza la cover del calendario artisti del 2024 SD Collection. Vince il premio speciale Natale in Arte 2024. Ottiene il Premio della Critica al concorso Arte San Valentino 2025. Divenendo tra le massime eccellenze dell’arte contemporanea. Tutte le opere recenti di Eleonora Laganà sembrano accomunate da un unico denominatore: la ricerca e la raffigurazione del bello. Un’arte quindi, di impronta classicamente idealista, che va alla ricerca del bello e del buono che risiede in ognuno di noi, così la descrive la critica d’arte Sonia Demurtas.

Per un certo periodo ha abbandonato la pittura. Successivamente, ha riscoperto la sua passione per l’arte, decidendo di dedicarsi alla pittura a tempo pieno. Le sue opere sono dominate da colori primari decisi e forti, che creano atmosfere serene e calme.

Stile e Tecniche ; Utilizza prevalentemente colori ad olio e disegni in grafite. Le sue opere sono caratterizzate da dolcezza, armonia, delicatezza e luce soffusa. I temi trattati includono la rappresentazione della bellezza della vita, con soggetti come: Figure femminili, come spose gioiose. Nature morte, come fiori e vasi. Scene di vita quotidiana. Esposizioni e Riconoscimenti; Vince numerosi concorsi d’arte, tra i quali Arte e Poesia San Valentino a cura dell’assicurazione Fior di Loto, Premio Arte e cultura. Eleonora Laganà è stata selezionata per diverse esposizioni e pubblicazioni d’arte, tra cui: Artisti e Poeti Volume 1, Vol 2 a cura della critica d’arte Sonia Demurtas . Selezione Platinum per il catalogo d’arte a colori . Selezione Golden per il volume della serie “Artisti e poeti del terzo millennio” . Pubblicazione del libro “Dietro a lei le vergini, sue compagne, a te sono presentate… (Sal 45,15)”, edito da Kimerik ..

Per quanto riguarda il calendario artistico poetico SD collection, questi è un progetto curato dalla critica d’arte ed editrice: Sonia Demurtas, che riunisce artisti e poeti di talento. La prima edizione di questo calendario si sviluppa nel 2018, per dare alla luce nel 2019 la prima pubblicazione, da allora ogni anno, il calendario presenta una nuova edizione con opere selezionate con cura e poesie esclusive, offrendo ai partecipanti visibilità nazionale e internazionale.

Artisti e poeti selezionati: tra i partecipanti del 2026 ci sono artisti come Massimo Spagna, Rosangela Rotella, Eleonora Laganà, Rosita Panetta, Luigi Vicidomini, Antonio Franzè, Sonia De Santis, Rubens Chiarella, Renata De Santo, Monica Colombaro, Monica Mazzancaro, Viviana Gallina, Ugo Rosano’, Oriana Sandrin D’ascenzi, Anna Alfano, sono solo alcuni dei nomi dei partecipanti al calendario artistico poetico SD collection. verrà dato un Attestato di Merito a tutti gli artisti presenti all’evento: gli artisti e poeti selezionati ricevono un attestato di merito per la loro partecipazione al calendario.

* l’evento di presentazione del calendario è un appuntamento annuale che attrae un pubblico di appassionati d’arte e letteratura. . Rino Logiacco