Ferrara premiata come Città Europea dello Sport 2027: un riconoscimento per la crescita, la socialità e l’inclusione attraverso lo sport

Ferrara è stata ufficialmente nominata Città Europea dello Sport 2027. L’annuncio è arrivato da Aces Europe, l’associazione con sede a Bruxelles che dal 2001 assegna il titolo alle città più meritevoli per l’impegno nella promozione dello sport, della salute e dell’inclusione sociale.

I commissari di Aces Europe avevano visitato la città a fine settembre, in occasione del Ferrara Sport Festival, per valutare la candidatura.

«Ferrara non è ricca solo di arte e cultura – ha commentato il sindaco Alan Fabbri –. Esiste un importante settore, lo sport, simbolo di crescita, socialità, formazione e salute. Abbiamo lavorato per rendere lo sport un diritto davvero accessibile a tutti, investendo in impianti moderni e in percorsi che permettano di praticare attività fisica a ogni età e livello. Questo riconoscimento è un premio all’intera città e alle tante realtà sportive che operano ogni giorno per portare Ferrara ai massimi livelli».

La cerimonia di premiazione si terrà alla fine del 2026 presso il Parlamento Europeo a Bruxelles.