Festival della Cooperazione Internazionale 2025: otto giorni tra diritti, inclusione e futuro delle istituzioni globali a Ostuni e San Vito dei Normanni

di Alessandro Nardelli *

Ostuni e San Vito dei Normanni si preparano ad ospitare, dall’11 al 19 ottobre 2025, la nona edizione del Festival della Cooperazione Internazionale, un appuntamento ormai consolidato nel panorama nazionale e internazionale della solidarietà, della giustizia sociale e dei diritti umani. Promosso da AIFO – Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau – e dalla RIDS, Rete Italiana Disabilità e Sviluppo, con il patrocinio di enti locali e partner internazionali, il Festival torna quest’anno con un tema di grande urgenza: “La cooperazione internazionale e il futuro delle istituzioni globali”.

Otto giornate ricche di incontri, dibattiti, mostre, performance artistiche e momenti di convivialità, pensate per riflettere sul ruolo delle istituzioni internazionali nella promozione della pace, della giustizia e dell’inclusione. Il Festival si inserisce nel contesto della Campagna AIFO per l’Inclusione 2025 e punta a generare una nuova consapevolezza collettiva sui diritti fondamentali, sulla cooperazione globale e sul valore della partecipazione civica.

Un contesto internazionale complesso

Negli ultimi anni, il mondo ha assistito a conflitti armati, emergenze migratorie e disastri ambientali che hanno messo in evidenza la fragilità del sistema multilaterale. Dall’Ucraina al Medio Oriente, fino alle crisi migratorie nel Mediterraneo, la comunità internazionale sembra spesso incapace di trovare soluzioni condivise. La perdita di autorevolezza delle Nazioni Unite, il mancato rispetto del diritto internazionale e la riduzione dei finanziamenti alle agenzie umanitarie minacciano la convivenza pacifica tra i popoli.

«In un contesto mondiale attraversato da conflitti e crisi umanitarie, è urgente domandarsi quale sia oggi il ruolo delle istituzioni globali nate per garantire la pace e la convivenza tra i popoli», sottolinea Franco Colizzi, coordinatore del Festival. «Non possiamo rinunciare all’idea di un mondo che si governa attraverso il dialogo e la cooperazione».

Il Festival prende le mosse dall’Obiettivo 16 dell’Agenda ONU 2030, dedicato alla promozione di società pacifiche, inclusive e giuste, e alla costruzione di istituzioni efficaci, responsabili e trasparenti. Attraverso un programma ricco e diversificato, gli organizzatori intendono creare un dialogo tra cittadini, associazioni e istituzioni, dando voce a esperienze concrete e a testimonianze internazionali.

Le sezioni tematiche del Festival

Il Festival si sviluppa in quattro grandi blocchi tematici, che rappresentano le colonne portanti della cooperazione contemporanea:

Memoria e testimonianza – Con la mostra fotografica “Migranti nel Mediterraneo” del fotoreporter Marcello Carrozzo e le esposizioni “Escaping People” e “Itaca sempre”, dedicate al dramma e al coraggio dei migranti che attraversano il mare in cerca di vita e dignità. Diritti e disabilità – Con la presentazione della “Dichiarazione di Amman–Berlino 2025 sulla Inclusione Globale della Disabilità”, documento finale del Global Disability Summit, e con la partecipazione dei Garanti territoriali dei diritti delle persone con disabilità. Convivialismo per cooperare – Un approfondimento sul Manifesto del Convivialismo, filosofia della cooperazione non violenta che unisce intellettuali e attivisti di tutto il mondo. Ricostruire la pace – Incontri e testimonianze sulla ricostruzione postbellica, con la presentazione del Patto di collaborazione tra i Comuni di Ostuni, San Vito dei Normanni e Kobleve (Ucraina), e dibattiti sul futuro dell’ONU e sui corpi civili europei di pace.

Il programma degli eventi

Il Festival prende avvio sabato 11 ottobre a San Vito dei Normanni, con la presentazione del programma e il vernissage della mostra fotografica “Migranti nel Mediterraneo” presso Casa Carbotti. Interverranno Franco Colizzi, Silvana Errico, sindaco di San Vito dei Normanni, Alessandro Nardelli, giornalista, e rappresentanti delle associazioni Migrantes locali, insieme a un ospite del SAI – Sistema di Accoglienza e Integrazione.

Lunedì 13 ottobre, la mostra approda a Ostuni nella Sala Mostre della Biblioteca Comunale, con la partecipazione di Angelo Pomes, sindaco di Ostuni, Valerio Carrozzo e Franco Colizzi.

Martedì 14 ottobre, presso l’Auditorium della Biblioteca Comunale di Ostuni, si terrà la presentazione della “Dichiarazione di Amman–Berlino 2025 sulla Inclusione Globale della Disabilità”, con interventi di Giampiero Griffo (DPI Italia Onlus) e la partecipazione dei sindaci di Ostuni e San Vito dei Normanni. La giornata prosegue con un’esibizione degli Sbandieratori-Battitori ‘Nzegna di Carovigno in Piazza della Libertà.

Mercoledì 15 ottobre si approfondiranno i diritti delle persone con disabilità sul territorio, con un convegno che vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali locali, regionali e nazionali, coordinati da Dario Siciliano, Garante di San Vito dei Normanni, e collegamenti online con Vincenzo Falabella, Presidente nazionale FISH. Intermezzi musicali a cura del gruppo “I Portatori di Gioia” di Ceglie Messapica offriranno momenti di leggerezza e riflessione.

Giovedì 16 ottobre, presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “L. Pepe”, il focus sarà sul “Convivialismo per cooperare”, filosofia della cooperazione non violenta, con interventi di filosofi, attivisti e rappresentanti scolastici.

Venerdì 17 ottobre, nella Sala Multimediale della Banca di Credito Cooperativo di Ostuni, sarà presentato il Patto di collaborazione tra Ostuni, San Vito dei Normanni e Kobleve, con collegamento online con autorità ucraine e la partecipazione di imprese locali. La giornata si concluderà con una Cena Mediterranea per l’Inclusione presso l’Istituto Alberghiero di Carovigno.

Sabato 18 ottobre, a San Vito dei Normanni, si terrà l’incontro “L’ONU quale futuro”, con esperti di diritto internazionale, rappresentanti della Croce Rossa, UNICEF, comunità islamica locale e autorità civili. Contemporaneamente, a Brindisi, Piazza Duomo ospiterà laboratori e performance dedicate ai diritti e alla dignità delle persone con demenza nell’ambito dell’Alzheimer Fest, attività che proseguiranno anche domenica 19 ottobre.

Un invito alla partecipazione collettiva

Il Festival della Cooperazione Internazionale non è soltanto un calendario di eventi, ma un vero e proprio spazio civico, aperto e gratuito, pensato per coinvolgere cittadini, scuole, associazioni, operatori sociali e istituzioni. Ogni iniziativa offre la possibilità di contribuire con idee, esperienze e proposte, favorendo un dialogo intergenerazionale e interculturale.

«Il Festival è un progetto di progetti, un incontro tra persone e culture diverse che vogliono condividere una visione comune: quella di un Mediterraneo, e di un mondo, davvero inclusivo», ricorda Franco Colizzi.

Con questo spirito, la nona edizione del Festival si conferma un appello concreto all’impegno civico e alla corresponsabilità: solo rafforzando il dialogo e la cooperazione tra comunità e istituzioni è possibile dare futuro alla pace e alla giustizia globale.

* Riceviamo e pubblichiamo dal Direttore di Inpuglia24