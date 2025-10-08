Trump interrompe i contatti diplomatici con il Venezuela: ordine diretto a Grenell

Il presidente americano Donald Trump ha deciso di interrompere ogni sforzo diplomatico verso il Venezuela, ordinando al suo inviato speciale Richard Grenell di sospendere immediatamente tutti i contatti in corso. La notizia, riportata dal New York Times, conferma che la direttiva è stata impartita personalmente dal capo della Casa Bianca e sarà attuata senza ulteriori mediazioni.

Con questa mossa, l’amministrazione statunitense pone fine a qualsiasi tentativo di dialogo con il governo di Nicolás Maduro, segnando un nuovo irrigidimento nei rapporti tra Washington e Caracas.

Sul piano militare, gli Stati Uniti mantengono nei Caraibi una presenza significativa: otto navi da guerra, un sottomarino d’attacco nucleare e oltre 4.500 soldati, ufficialmente impegnati in operazioni di contrasto al narcotraffico. Tuttavia, Maduro accusa Washington di usare questa motivazione come copertura per tentare un “cambio di regime” e imporre “governi fantoccio” nel paese sudamericano.

La decisione di Trump rischia di riaccendere le tensioni nell’area e di ridurre ulteriormente le possibilità di una soluzione diplomatica alla crisi venezuelana, che da anni divide la comunità internazionale.