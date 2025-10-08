Alberto Stefani, il giovane leghista pronto a guidare il Veneto: centrodestra compatto verso una vittoria sicura

È ufficiale: Alberto Stefani sarà il candidato del centrodestra alle prossime elezioni regionali in Veneto, in programma il 23 e 24 novembre. La scelta della coalizione segna la linea di continuità con il mandato di Luca Zaia e punta a consolidare il sostegno al centrodestra in tutta la Regione.

“Per me è l’onore più grande. È il nostro momento – ha scritto Stefani sui social –. La coalizione di centrodestra può contare su una squadra forte, pronta a servire la Regione Veneto con responsabilità e coraggio. Metteremo davanti a tutto le necessità delle persone. Trascorrerò la campagna elettorale nelle piazze e nelle periferie dei nostri Comuni, ascoltando tutti, compreso chi non la pensa come me”.

Padovano di Borgoricco, Stefani compirà 33 anni a novembre. Laureato in Giurisprudenza, ha iniziato la carriera politica a 15 anni iscrivendosi alla Lega, diventando consigliere comunale a 20 e deputato a 25. È stato sindaco di Borgoricco e, dal 2023, segretario regionale della Liga Veneta e presidente della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale. Se eletto, sarebbe il più giovane governatore in carica in Italia.

“Complimenti ad Alberto Stefani – commenta Sandra Scarabottolo, esponente del centrodestra padovano – per questa candidatura. È un giovane politico di grande valore, con esperienza sul territorio e una visione chiara per il futuro del Veneto. Con lui al timone, il centrodestra conferma la sua forza e il radicamento tra i veneti”.