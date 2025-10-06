Scossa di terremoto avvertita ad Ancona, nessun danno segnalato

Una scossa di terremoto è stata avvertita oggi intorno alle 12.14 ad Ancona e lungo la costa marchigiana. Secondo i rilevamenti dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), il sisma si è verificato in mare, a circa 35 chilometri dalla costa, con una profondità di 8 chilometri.

La scossa, di lieve entità, è stata percepita chiaramente dalla popolazione, ma al momento non si registrano danni né feriti. Le autorità locali e la Protezione civile stanno comunque monitorando la situazione.

L’evento sismico è avvenuto nella stessa area in cui, il 9 novembre 2022, si verificarono due forti terremoti di magnitudo 5.5 e 5.2 che causarono danni agli edifici e diversi sfollati tra Pesaro e Ancona.