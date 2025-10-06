Marco Squarta: “Complimenti a Occhiuto, la sinistra sta distruggendo se stessa”

L’europarlamentare Marco Squarta ha espresso soddisfazione per la riconferma di Roberto Occhiuto alla guida della Calabria, sottolineando il valore politico del risultato.

“Complimenti a Roberto Occhiuto – ha dichiarato – che per la prima volta dopo vent’anni di alternanza viene riconfermato alla guida della Calabria con circa il 20% in più rispetto alla sinistra”.

Squarta ha poi rivolto una stoccata ai leader del centrosinistra: “E complimenti anche a Schlein, Conte, Bonelli e compagni – ha aggiunto – stanno distruggendo la sinistra italiana, la sua storia e la sua credibilità, inseguendo un’ideologia estrema che non rappresenta l’Italia e che gli italiani continuano a rifiutare”.

Secondo l’europarlamentare, il voto calabrese conferma la distanza crescente tra la maggioranza di governo e le opposizioni, premiando un modello di amministrazione “concreto e vicino ai cittadini”.