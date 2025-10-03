Fratelli d’Italia Vibo Valentia celebra la comunità del partito e la campagna elettorale

“È in giorni come questo che il nostro Partito dà prova di essere Comunità”. Così Fratelli d’Italia Vibo Valentia ha voluto commentare la chiusura della recente campagna elettorale, ringraziando Arianna Meloni per la sua presenza e il supporto dimostrato negli ultimi giorni di attività sul territorio.

Il partito ha inoltre rivolto un augurio di successo ai propri candidati impegnati nelle elezioni e un riconoscimento al lavoro dei militanti locali, sottolineando il valore della partecipazione e della coesione all’interno della comunità politica.

Fratelli d’Italia Vibo Valentia conferma così il suo impegno sul territorio e la centralità della collaborazione tra dirigenti, candidati e sostenitori per affrontare le sfide elettorali.