Mise en place autunnale: così si rende speciale la tavola

Brocche in vetro, bottiglie colorate, bicchieri color ambra… possiamo dare un tocco di originalità alla nostra mise en place autunnale scegliendo prodotti per la tavola che si sposano bene con le tipiche decorazioni del periodo.

Quando l’aria inizia a farsi più frizzante, ci stiamo per lasciare l’estate alle spalle: molti saranno sicuramente delusi, altri invece non vedranno l’ora di iniziare a decorare i propri ambienti casalinghi con i colori dell’autunno.

La natura va in letargo, non prima di regalare uno spettacolo di tonalità che difficilmente dimenticheremo. Vediamo quindi come personalizzare la tavola in autunno prendendo come punto di riferimento wdlifestyle.it per l’acquisto dei prodotti.

La tavola d’autunno, colori stupendi e suggestivi

Se dovessimo provare a descrivere questa stagione, oseremmo dire che, per quanto colorata, tanto da risultare evocativa, diremmo che è un periodo che risveglia in noi tanti ricordi. Quel tocco di malinconia e di nostalgia ci incoraggia tuttavia a non cedere alla tristezza, quanto al rinnovamento.

Settembre, del resto, è il mese dei buoni propositi, e quando arriva ottobre rinnovare casa scegliendo di puntare ai colori autunnali per la tavola è sempre un’ottima idea. Portiamo un pizzico di natura, con sfumature propriamente terrose come il marrone, il giallo ocra, il verde scuro, il rosso, il bordeaux, ancora la terracotta e l’arancione.

Colori che accendono immediatamente la nostra tavola, e che ciclicamente tornano di tendenza proprio in questo momento dell’anno.

Mise en place della tavola autunnale, tra stoviglie e decorazioni

Fare shopping per la casa ci fa sempre bene, così come non è affatto male, ogni tanto, cambiare i bicchieri, valutare un altro set di piatti o comprare bottiglie colorate e brocche in vetro per accogliere gli ospiti al meglio.

Anche se i piatti sono bianchi, il nostro obiettivo è creare contrasto: il bordeaux a tavola si presta particolarmente bene con l’oro e il bianco senza mai scadere nell’eccesso.

Se poi abbiamo il sogno di apparecchiare la tavola della domenica arricchendola con ulteriori decori e accessori, spazio ai segnaposto e ai porta tovaglioli, persino da realizzare a mano, servendoci di quello che la natura ci propone in questo periodo.

Oltre agli acquisti, infatti, ricordiamo che il fai da te è uno dei punti fermi della stagione: chi ama fare giardinaggio e creare decorazioni con le proprie mani trova nelle bacche, nei fiori secchi e nei rametti dei fedeli alleati per personalizzare ulteriormente la tavola.

I consigli per la mise en place d’autunno

Tanti i colori che possiamo scegliere, così come gli stili da valutare, ma non dimentichiamo che è importante avere una moodboard personale: prendiamo ispirazione ma non lasciamoci trascinare troppo perché tutto deve avere un senso.

Acquistiamo nuovi centrotavola, prepariamoli noi con quanto ci offre la stagione come le zucche e le castagne, che saltano subito all’occhio. Tra gli stili, quello country chic e rustico rende particolarmente bene.

A tema zucca invece, possiamo persino valutare di creare, se sappiamo lavorare a maglia o a uncinetto, dei segnaposto con delle mini zucche. La tavola così si accende in autunno ed è un vero e proprio spettacolo di colori e profumi.