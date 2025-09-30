Oltre 10 mila nuovi posti nelle carceri: il governo Meloni risponde all’emergenza sovraffollamento

Il governo interviene per fronteggiare l’emergenza sovraffollamento nelle carceri italiane: il Programma degli interventi di edilizia penitenziaria 2025-2027 porterà a un totale di 10.676 nuovi posti detentivi. Lo ha reso noto la terza riunione della Cabina di regia per l’edilizia penitenziaria, svoltasi a Palazzo Chigi.

Secondo quanto riportato in una nota sul sito del governo, dei nuovi posti previsti 2.636 saranno realizzati dal Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria (Dap), 57 dal Dipartimento per la giustizia minorile, 3.314 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e 4.669 dal Commissario straordinario.

Il programma prevede 506 posti da consegnare già nel 2025 (settembre-dicembre), 5.739 nel 2026 e 4.074 nel 2027, per un totale di 10.319. A questi si aggiungono gli 859 posti già consegnati tra ottobre 2022 e settembre 2025, portando il numero complessivo previsto per l’intera legislatura a 11.178 nuovi posti detentivi.

L’intervento rappresenta la risposta strutturale del governo a una delle criticità più annose del sistema carcerario italiano, quella del sovraffollamento, con l’obiettivo di migliorare le condizioni di detenzione e la sicurezza all’interno degli istituti.