Catania aderisce al progetto “Forma-Mentis”

CATANIA – C’è anche la sezione di Catania dell’Associazione italiana persone Down tra quelle che in tutta Italia hanno aderito al progetto “Forma-Mentis” che ha preso il via lo scorso 1° settembre. L’iniziativa è stata presentata da Aipd nazionale Ets al ministero del Lavoro e delle politiche sociali (ai sensi dell’Avviso 2/2024) ed è realizzata con il finanziamento concesso dallo stesso ministero.

In continuità con il precedente progetto “Aipd per tutti”, l’obiettivo è promuovere la partecipazione a partire dalla formazione, valorizzando le attività e le esperienze che l’associazione svolge, sia a livello centrale che territoriale, finalizzate a favorire l’autonomia e la piena partecipazione sociale delle persone con sindrome di Down.

«Intendiamo rivolgere un’attenzione particolare – ha spiegato Gianfranco Salbini, presidente di Aipd nazionale Ets – a chi, tanto nella sede centrale quanto in quelle territoriali, a titolo volontario, ricopre cariche di responsabilità e rappresentanza. Garantire a queste persone, che offrono il proprio tempo e il proprio impegno, competenze che possano mettere al servizio dell’associazione significa garantire all’associazione stessa e a chi ne fa parte una gestione efficace in tutte le sue fasi, dalla programmazione alla realizzazione, fino alla verifica dei risultati delle attività. Nel nostro Paese il Terzo Settore ricopre un ruolo sempre più centrale all’interno del welfare e questo richiede una crescente professionalità, non solo tra gli operatori ma anche tra i volontari».

In particolare, “Forma-Mentis” punta sulla formazione rivolta ai principali soggetti coinvolti nelle attività dell’associazione: le persone con sindrome di Down, le loro famiglie, gli operatori, ma anche quanti si trovano a gestire l’associazione a livello nazionale o locale.

«Essere partner del progetto – ha detto la presidente della sezione Aipd di Catania, ing. Caterina Schirò – vuol dire dare ancora più forza a un impegno che la nostra associazione porta avanti da anni, con corsi e attività che puntano a valorizzare competenze, passioni e capacità. Percorsi formativi e di crescita che aiutano le persone con sindrome di Down a conquistare autonomia, fiducia e nuove opportunità. Un progetto che rappresenta per noi l’occasione di fare un passo ulteriore, di ampliare ciò che già facciamo con rinnovata energia e con una rete nazionale più forte. Unendo le forze possiamo trasformare il futuro in un’opportunità per tutti».

In Italia le persone con sindrome di Down sono circa 38 mila. L’aspettativa di vita, negli ultimi decenni, è significativamente aumentata: se negli anni ‘40 era di 12 anni, oggi è di 62. Un’ottima notizia, che porta però con sé l’emersione di bisogni specifici legati all’età adulta e anziana.

Il progetto, che terminerà il prossimo 31 agosto, prevede una serie di attività e iniziative formative, in presenza e online, oltre al potenziamento dei servizi che l’associazione già assicura: da quelli di consulenza a quelli per l’inclusione scolastica e lavorativa, dai percorsi per l’autonomia alle campagne di informazione e comunicazione.

In tutta Italia saranno coinvolti 320 operatori, 2 mila famiglie, 1.400 persone con sindrome di Down, i presidenti delle sezioni e tutti coloro che ricoprono cariche elettive.

Oltre alla sezione di Catania hanno aderito al progetto le sezioni di Arezzo, Avellino, Bari, Bergamo, Castelli Romani, Cosenza, Grosseto, Latina, Lecce, Oristano, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Sud Pontino, Trentino e Versilia.