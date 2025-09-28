Montenero di Bisaccia, tragedia sulla SP 55: muore una ragazza incinta di 25 anni

Una giovane vita spezzata, e con essa quella che stava per nascere. È il drammatico bilancio di un incidente stradale avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi in contrada San Biase, lungo la Provinciale 55 che collega il ponte sul Trigno alla Statale 157.

Per cause ancora in corso di accertamento, una Golf è uscita di strada, impattando violentemente contro la base in cemento di un bocchettone per l’irrigazione dei terreni agricoli. L’auto è stata sbalzata per diversi metri, con un impatto devastante.

A perdere la vita sul colpo è stata una donna di 25 anni, residente a Montenero, incinta di otto mesi e che oggi avrebbe festeggiato il compleanno. Con lei viaggiavano il fidanzato e un altro giovane, entrambi rimasti feriti ma non in pericolo di vita, trasportati in ospedale per accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Termoli, i Carabinieri della compagnia locale e il personale sanitario del 118, con il supporto dei volontari della Misericordia. Dopo aver constatato il decesso della giovane, i soccorritori hanno prestato assistenza agli altri due occupanti dell’auto.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto stava percorrendo la Provinciale in salita, in direzione dell’incrocio con la Mare-Collina, quando ha centrato in pieno la struttura in cemento del bocchettone. L’urto ha provocato la rottura dell’impianto, sollevando una colonna d’acqua alta diversi metri. Il Consorzio di bonifica è stato prontamente allertato per la chiusura delle condotte, evitando ulteriori complicazioni durante le operazioni di soccorso.

La comunità di Montenero di Bisaccia è sotto shock per la tragedia, che ha strappato alla vita due persone: la giovane donna e il bambino che portava in grembo.