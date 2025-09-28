Interior Design e Psicologia: dal Decluttering alla Crescita Personale

L’Associazione Progettisti e Designer (APeD), in collaborazione con l’Accademia Telematica Europea, organizza una serie di quattro incontri online su Zoom ispirati al libro “Take Care of Your Home & Take Care of Yourself – La cura della casa come strumento per la cura di sé”, scritto da Virginie Simonet (interior designer) e Maria Francesca Basile (psicologa).

4 webinar che offrono un approccio integrato tra psicologia e design, mostrando come l’organizzazione degli spazi domestici possa favorire la crescita personale e il benessere.

Calendario e temi dei webinar (1 ora ciascuno, dalle 19:30 alle 20:30):

1 ottobre 2025: Il cambiamento – come la casa può accompagnare i momenti di trasformazione della vita.

Per ricevere il link Zoom e partecipare, scrivere a [email protected]. Le registrazioni sono disponibili su richiesta allo stesso indirizzo.

Obiettivo dei webinar: dimostrare come psicologia e organizzazione influenzino l’abitare, e come la casa possa diventare uno strumento di benessere e auto-espressione.

Le autrici

Virginie Simonet : interior designer e socia APeD, laureata in Interior Design presso l’Accademia Telematica Europea. Dopo 14 anni in banca, ha trasformato la sua passione per il design in carriera, integrando il Feng Shui classico cinese nei suoi progetti.

Sito: www.viverelostile.com

Maria Francesca Basile: psicologa bio-psico-sociale a Cagliari, specializzata in benessere adulto, mindfulness, autostima, crescita personale e psicologia ambientale. Si concentra su come l’organizzazione consapevole della casa possa sostenere il benessere psicologico.

Sito: www.lapsicologascrittrice.com

Il libro

“Take Care of Your Home & Take Care of Yourself” unisce interior design e psicologia, proponendo strumenti pratici, esercizi di consapevolezza e consigli stilistici per trasformare la casa in uno spazio che rispecchia e sostiene chi siamo.

Una guida facile e pratica, da adattare ai propri gusti e obiettivi, per realizzare piccoli e grandi cambiamenti nella casa e nella vita di tutti i giorni: consigli e suggerimenti per rinnovare la tua casa e le tue abitudini in base ai tuoi bisogni e desideri. Un testo che unisce il mondo dell’interior design con quello della psicologia: la casa parla di noi, delle nostre abitudini e della nostra storia in continua evoluzione. La cura di noi stessi può passare anche attraverso la cura della casa e viceversa. In questa guida troverai dei suggerimenti semplici e facili da mettere in pratica, che ti permetteranno di vivere il cambiamento con serenità, efficacia e creatività e avere una casa che ti rappresenti in ogni fase e cambiamento della tua vita.

“La casa non è solo un contenitore: è uno specchio delle nostre emozioni, abitudini e aspirazioni.”

Il webinar

I quattro incontri, a partire dal 1 ottobre 2025 e con cadenza quindicinale, offrono l’opportunità di ascoltare le autrici, approfondire i temi del libro e confrontarsi sui temi dell’abitare consapevole. Ogni sessione è interattiva, con spazio per domande e riflessioni.

Questa iniziativa sottolinea come l’interior design contemporaneo possa favorire il benessere psicofisico, ricordandoci che abitare bene è prendersi cura di sé stessi.