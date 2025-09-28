Attacco notturno sull’Ucraina: Mosca lancia droni e missili, Kiev segnala danni e vittime civili

Nella notte la Federazione Russa ha effettuato un nuovo attacco aereo sull’Ucraina. Secondo quanto riferito dal ministro degli Esteri ucraino, Andriy Sybiga, sarebbero stati lanciati “centinaia di droni e missili” contro diverse città del Paese.

Le autorità di Kiev parlano di edifici residenziali danneggiati e di vittime civili, mentre squadre di soccorso sono impegnate nelle operazioni di assistenza e nel bilancio dei danni. Le difese aeree del governo militare di Kiev hanno dichiarato di aver intercettato parte dei velivoli, ma alcuni avrebbero raggiunto i loro obiettivi.

L’attacco arriva a pochi giorni da altre ondate di bombardamenti e rientra nell’escalation militare che da mesi caratterizza il conflitto. Non sono giunte, al momento, conferme ufficiali da parte di Mosca sui dettagli delle operazioni.

Sul fronte internazionale, diversi governi hanno espresso attenzione agli sviluppi, mentre da Kiev è stato rinnovato l’appello al rafforzamento delle difese aeree. La situazione resta in evoluzione e il bilancio complessivo dell’attacco sarà chiarito nelle prossime ore.