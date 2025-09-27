Una domenica sera di dialoghi internazionali tra web ed fm: dagli Stati Uniti all’Australia passando per l’Italia

Domenica 28 settembre 2025 si annuncia una serata ricca di appuntamenti con Politicamente Scorretto Live, il format ideato e condotto da Domenico Nardo.

Dalle 21:00 alle 22:00 la diretta sarà trasmessa sul gruppo Facebook ufficiale, con un confronto dedicato a spiritualità, identità e società, ispirato al volume Io Credo. In studio parteciperanno Vincenzo Varone, giornalista e direttore de La Sfida, e Tonino Fortuna, giornalista e direttore di Zoom24. Il pubblico potrà interagire in tempo reale con domande e commenti.

In contemporanea, a New York, sulle frequenze FM di WGBB Radio, sarà protagonista il critico musicale Francesco Cataldo Verrina, che presenterà anche il suo nuovo libro.

Alle 22:00, la programmazione radiofonica americana ospiterà un collegamento speciale con Politicamente Scorretto Live, ospitando Domenico Nardo e i suoi ospiti. Ma non finisce qui perchè in simultanea interverranno Angela Cutrì di Radio Italia Uno Adelaide e Antonio Nesci, editore del gruppo quotidiano La Prima Pagina. Mancherà all’appello Giorgio Marzinotto di Radio Buonumore Lussemburgo che, causa impegni imprevisti, non parteciperà in diretta, ma conterà di esserci presto.

Una domenica sera che si trasformerà in un ponte ideale tra Italia, Stati Uniti e Australia, all’insegna di parole autentiche, dialoghi senza filtri e voci che non si piegano.